Ревакцинальная доза и две "красных" области: какая ситуация с COVID-19 в Украине

В стране уже 2208 человек получили дополнительную дозу вакцины, а 990 – ревакцинальную

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Две "красные" области совсем скоро перейдут в желтую зону карантина из-за снижения COVID-показателей. Также в Украине вакцинируют третьей дозой вакцины от коронавируса.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о ситуации с COVID-19 в стране.

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Коронавирус в Украине

За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19).

За прошлые сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 437 528 человек.

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Всего проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса

За сутки вакцинировано 46 024 человека. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек.

В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Карантинные зоны

Красная

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели.

Желтая

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

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