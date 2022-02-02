Рейсы из Праги в Украину не будут озвучивать на русском (видео)

Озвучивать информацию будут исключительно на английском и чешском языках

Рейсы из Праги в Украину теперь будут озвучивать исключительно на английском и чешском языках. Аэропорт чешской столицы не будет дублировать информацию для пассажиров в нашу страну на русском. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Почему так случилось?

Об этом попросил украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.

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По словам дипломата, большинство путешественников должно понимать мировой английский язык. Поэтому русский исчез из объявлений на рейсы в Украину в аэропорту Вацлава Гавела.

Немецкая авиакомпания перенесла рейс из Киева из-за напряженной ситуации в Украине

Немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее перенесшая свой рейс из Мюнхена в Киев из-за нестабильной политической ситуации в Украине, отложила вылет своего самолета. На этот раз более чем на пять часов.

По состоянию на ночь 24 января на сайте аэропорта "Борисполь" указано, что рейс LH 1493 из Киева во Франкфурт перенесли с 6 часов утра 24 января на 11:15 того же дня.

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Скорее всего, это связано с повышенной опасностью в Украине из-за возможной полномасштабной агрессии Российской Федерации.

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