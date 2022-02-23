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Режим ЧП: кто не сможет выехать из Украины и закроют ли движение между областями

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 февраля, 19:14
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После введения чрезвычайного положения в некоторых областях могут также ввести комендантский час
Федор Вениславский объяснил, кто не сможет покинуть страну.
Федор Вениславский объяснил, кто не сможет покинуть страну. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 24 февраля могут ввести режим чрезвычайного положения. Он предусматривает ряд ограничений, включая запрет выезда с территории страны для определенных категорий лиц, а также возможность введения комендатского часа.

Детальнее о том, какие ограничения могут ввести, рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский во время общения с журналистами в ВР, которое транслировал телеканал Украина 24.

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По его словам, законом о введении чрезвычайного положения предусмотрен целый ряд ограничений, часть из которых находятся в указе президента.

Кто не сможет уехать из Украины

ЧС предусматривает особый порядок въезда-выезда с территории, где установлен правовой режим чрезвычайного положения.

"Что это значит? Это значит, что на территории Украины могут быть введены определенные особенности выезда. Военнообязанным, призывникам без согласия центров комплектования покидать территорию или менять место жительства нельзя. То есть за границу им будет запрещен выезд", – пояснил Вениславский.

Также это позволяет пограничникам, СБУ ограничивать въезд на территорию Украины тех лиц, с которых будет представлять угрозу.

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Ограничат ли движение между областями

По его словам, если будет более реальна угроза безопасности, будет принято решение об ограничении движения транспортных средств, их проверке, о проверке документов у людей. То есть при необходимости будут вводиться и ограничения на движение граждан между областями.

Зачем запрещать массовые мероприятия

Власти опасаются, что путем массовых собраний могут расшатать ситуацию в некоторых регионах Украины.

"Этот указ (о введении режима ЧС, – ред.) имеет целью предотвратить те угрозы, которых на сегодняшний день еще нет, но они могут иметь место. В том числе и диверсионные акты, и разжигание вражды, создание массовых беспорядков. Поэтому этим указом предлагается запрет страйков", – отметил представитель президента в КСУ.

Будут ли ограничения в деятельности СМИ

В указе президента о внедрении ЧС в Украине есть пункт о регулировании работы гражданских теле- и радиоцентров, а также запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования. Однако, по словам Вениславского, это никак не повлияет на деятельность украинских телеканалов и медиа в целом.

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"Имеется в виду, что если какие-то сепаратисты или какие-то организованные группы лиц захотят с помощью различных листовок, плакатов или видео- и аудиороликов разжигать межнациональную, религиозную, этническую вражду, то эти информационные ресурсы будут блокироваться. Если СМИ не будут нарушать такие ограничения и не будут транслировать сепаратистские материалы, то обычно по отношению к ним никакие меры не будут приниматься", – пояснил Вениславский.

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