Українська
$ 28,01
33,74
  1. Последние новости Украины

Режим чрезвычайной ситуации продлили до 30 июня: будут ли новые ограничения

21 апреля, 16:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина продолжит жить в специальном режиме усиленного противостояния коронавирусу, а людей ждет адаптивный карантин

В Украине продлили до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантин. Это значит, что в ближайшие два месяца власть, а особенно службы гражданской защиты, будут работать в усиленном режиме, а для рядовых украинцев продолжатся коронавирусные ограничения.

Что такое режим ЧС

Реклама

Это особый режим функционирования системы гражданской защиты, который вводится постановлением Кабмина и дает определение чрезвычайной ситуации: это последствия таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия или другие опасные события.

Во время чрезвычайной ситуации власть, а в первую очередь службы гражданской защиты, работают в усиленном спецрежиме. Важный момент: режим ЧС не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

Для чего вводят режим ЧС

Это нужно для усиления координации всех служб, задействованных в противодействии коронавирусу, в том числе правительства с местной властью в регионах.

Реклама

Например, усиление охраны общественного порядка, введение противоэпидемиологических мер (карантинных ограничений).

Карантин – это для людей. Какие будут ограничения до 30 июня

Украина продолжит жить в адаптивном карантине, ограничения будут определяться зонами. При этом локдауны могут вводиться отдельным решением местных властей в случае критической эпидситуации.

В тренде
Когда закончится ремонт в Офисе президента – что изменилось после погрома на Банковой
Ремонт в ОП продолжается. Так здание выглядит в настоящий момент. Фото: Игорь Серов

Зеленая зона:

  • отмена всех ограничений, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.

Желтая зона:

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещать школы и детсады, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.

Реклама

Красная зона:

  • заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
  • ночные клубы закрыты;
  • в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
  • закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
  • непродовольственные рынки также закрываются;
  • запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов).

Читайте также подробнее, как будем праздновать Пасху, введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин чрезвычайная ситуация адаптивный карантин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весны
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весныФинансы
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в РоссииВласть
Жестокое избиение и попытка изнасилования в поезде
Жестокое избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": подозреваемый умерУкраина
"Евробляхи" теперь можно растаможить за 1000 евро, но не всем – в чем подвохЭкономика
Рынок топлива – насколько подорожает бензин до конца апреля
Рынок топлива – насколько подорожает бензин до конца апреляЭкономика
Больше не бесплатно.
Больше не бесплатно. "Укрпочта" обновила тарифы на доставку заказов с OLXТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять