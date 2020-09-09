Режим "красной зоны" могут ввести для всей Украины – Минздрав

Правительство будет реагировать, если ситуация в стране ухудшится

В случае ухудшения эпидемической ситуации в стране режим "красной зоны" может быть введен для всей Украины. Об этом заявили в Министерстве здравоохоранения, передает "РБК-Украина".

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"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства", – сообщили в ведомстве.

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Как отмечается, по состоянию на 8 сентября в Украине 74 тысячи активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.

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Напомним, в Украине с понедельника, 7 сентября, начали действовать новые карантинные зоны.

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Тем временем в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19. С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев (всего – 2 979). Вылечить от COVID-19 удалось 64 703 инфицированных (1 157 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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