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Режим "после праздников"? Почему украинцы не хотят вакцинироваться

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 16:09
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В Украине от коронавируса вакцинировались менее 50% взрослого населения
Темпы вакцинации упали
Темпы вакцинации упали / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса. За прошлую неделю вакцинировано только 784 тыс. украинцев.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

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Он заявил, что за вчерашний день вакцинировано 36 тыс. человек. Но в ноябре за сутки прививку от коронавируса делали более 300 тыс. человек.

"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период после праздников. Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и преклонных лет, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки", - написал Радуцкий.

Народный депутат отметил, что есть люди, которые просто не хотят делать прививку.

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Показатели вакцинации

В Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. По данным Радуцкого, среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%.

Бустерная доза

Когда в Украине вакцинируют обеими дозами половину населения, в Министерстве здравоохранения поднимут вопрос о введении бустерной дозы.

Как увеличить количество ежедневных вакцинирований?

Радуцкий предлагает расширить перечень профессий, на которых будут требовать обязательную прививку против коронавируса.

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Сейчас обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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