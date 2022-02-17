Резкая эскалация на Донбассе. Боевики начали массированные обстрелы сел и поселков Украины. Онлайн

Утро 17 февраля стало тревожным. Российские боевики начали артобстрелы территории Украины

Российские оккупанты обстреляли детсад "Казка" / Фото: "Сегодня"

На Донбассе ситуация резко обострилась. Российские наемники ударили из тяжелой артиллерии по Станице Луганской и окрестностях. Один из снарядов попал в здание детского сада, когда там находились дети и воспитатели. Пока что известно о трех раненых, 8 детей эвакуировали.

Бойцы ВСУ эвакуировали мирных жителей в укрытия. И нанесли ответный удар по врагу.

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"Сегодня" начинает онлайн-репортаж о ситуации на фронте.

13.06 В Новой Кондрашовке Луганской области отчетливо слышна артиллерийская канонада. Снаряды боевиков летают буквально над головами мирных людей. Местные жители выкладывают в сеть видео опасных моментов.

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13.01 Президент Украины Владимир Зеленскийсегодня утром прибыл в Мариуполь на военном катере.

12.56 Под обстрелы оккупантов попали поселки Старый Айдар и Лобачево. Всех жителей Cчастьинской громады власти попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

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12.47 После обстрелов российских оккупантов половина Станицы Луганской осталась без электричества. Местных жителей солдаты ВСУ эвакуировали в укрытие.

12.30 Сегодня утром в 08:50 снаряды боевиков попали детский садик "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской.

Также в результате вражеских действий половина Станицы Луганской осталась без света. Также российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачево.

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