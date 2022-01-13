Резкий рост случаев. За сутки в Украине обнаружили более 10 тысяч заболевших COVID-19

Больше всего новых случаев в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях

Число случаев ежедневно продолжает стремительно расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 12 января, в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на почти 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей – 590, медработников – 255.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 676 человек;

летальных исходов – 191;

поправилось – 7 202 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Когда ждать новый локдаун

В Украине готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.

По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости будет с конца января и будет длиться вплоть до апреля.

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