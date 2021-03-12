Резкий скачок новых случаев COVID-19 в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.

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"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", – написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 940 случаев;

Волынская область – 272 случая;

Днепропетровская область – 665 случаев;

Донецкая область – 499 случаев;

Житомирская область – 1310 случаев;

Закарпатская – 568 случаев;

Запорожская область – 272 случая;

Ивано-Франковская область – 695 случаев;

Киевская область – 697 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 704 случая;

Николаевская область – 358 случаев;

Одесская область – 757 случаев;

Полтавская область – 304 случая;

Ровенская область – 269 случаев;

Сумская область – 431 случай;

Тернопольская область – 566 случаев;

Харьковская область – 688 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 491 случай;

Черкасская область – 338 случаев;

Черновицкая область – 658 случаев;

Черниговская область – 292 случая.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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Также напомним, в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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