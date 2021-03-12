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Резкий скачок новых случаев COVID-19 в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

12 марта, 08:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.

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"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", – написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

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  • Киев – 896 случаев;
  • Винницкая область – 940 случаев;
  • Волынская область – 272 случая;
  • Днепропетровская область – 665 случаев;
  • Донецкая область – 499 случаев;
  • Житомирская область – 1310 случаев;
  • Закарпатская – 568 случаев;
  • Запорожская область – 272 случая;
  • Ивано-Франковская область – 695 случаев;
  • Киевская область – 697 случаев;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • Луганская область – 111 случаев;
  • Львовская область – 704 случая;
  • Николаевская область – 358 случаев;
  • Одесская область – 757 случаев;
  • Полтавская область – 304 случая;
  • Ровенская область – 269 случаев;
  • Сумская область – 431 случай;
  • Тернопольская область – 566 случаев;
  • Харьковская область – 688 случаев;
  • Херсонская область – 87 случаев;
  • Хмельницкая область – 491 случай;
  • Черкасская область – 338 случаев;
  • Черновицкая область – 658 случаев;
  • Черниговская область – 292 случая.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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Также напомним, в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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