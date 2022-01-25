Резкий скачок. В Украине за сутки нашли более 19 тысяч COVID-больных

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6 203 больше, чем за 23 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 507 человек;
- летальных исходов – 161;
- выздоровело – 5 863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- выздоровело – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1589;
Винницкая область – 1207;
Волынская область – 492;
Днепропетровская область – 574;
Донецкая область – 788;
Житомирская область – 269;
Закарпатская область – 680;
Запорожская область – 462;
Ивано-Франковская область – 1387;
Киевская область – 745;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 387;
Львовская область – 2299;
Николаевская область – 306;
Одесская область – 910;
Полтавская область – 697;
Ровенская область – 809;
Сумская область – 809;
Тернопольская область – 1164;
Харьковская область – 1038;
Херсонская область – 122;
Хмельницкая область – 579;
Черкасская область – 490;
Черновицкая область – 919;
Черниговская область – 301.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.
Ляшко сказал, что на сегодняшний день наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.
"Хочу назвать цифру — 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19", — сообщил министр.
Новая волна COVID-19
Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новая волна коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.
"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше, также как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.
Когда в Украине ждать скачок COVID-19?
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.
Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.
"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.
Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.
"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.