Резкий скачок. В Украине за сутки нашли более 19 тысяч COVID-больных

Летальных исходов – 161. Это на 94 случая больше, чем за сутки 23 января

В Украине много заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6 203 больше, чем за 23 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 507 человек;

летальных исходов – 161;

выздоровело – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 889 488 человек;

выздоровело – 3 591 201 человек;

летальных исходов – 99 443.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1589;

Винницкая область – 1207;

Волынская область – 492;

Днепропетровская область – 574;

Донецкая область – 788;

Житомирская область – 269;

Закарпатская область – 680;

Запорожская область – 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область – 745;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область – 306;

Одесская область – 910;

Полтавская область – 697;

Ровенская область – 809;

Сумская область – 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область – 122;

Хмельницкая область – 579;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 919;

Черниговская область – 301.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.

Ляшко сказал, что на сегодняшний день наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

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