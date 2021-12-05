Резкий спад. В Украине за сутки обнаружено более 6 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6622 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 690, медработников – 68).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 2926 человек, а выздоровели от коронавируса 9274 человека. Летальных случаев – 278.
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За все время пандемии в Украине выздоровели 3 050 659 человек. Всего проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.
Вакцинация в Украине
За сутки 4 декабря в Украине 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.
В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.
За последние сутки работали:
- 781 мобильная бригада по иммунизации;
- 3144 пункта прививки;
- 487 центров вакцинации населения .
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