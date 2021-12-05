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Резкий спад. В Украине за сутки обнаружено более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
5 декабря, 08:15
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За все время пандемии в Украине заболело 3 497 477 человек, а умерло – 88 280 человек
В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом
В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6622 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 690, медработников – 68).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2926 человек, а выздоровели от коронавируса 9274 человека. Летальных случаев – 278.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 050 659 человек. Всего проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация в Украине

За сутки 4 декабря в Украине 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.

В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.

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За последние сутки работали:

  • 781 мобильная бригада по иммунизации;
  • 3144 пункта прививки;
  • 487 центров вакцинации населения .

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