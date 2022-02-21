Резкий спад. В Украине за сутки обнаружили более 13 тыс. COVID-больных

За прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1254, а медработников – 151. При этом за 19 февраля обнаружили 17 448 случаев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы – 1886 человек;
- летальных исходов – 127;
- выздоровели – 13 904 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 734 333 человека;
- поправились – 3 952 363 человека;
- летальных исходов – 104 645.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2297;
Винницкая область – 140;
Волынская область – 443;
Днепропетровская область – 1353;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 480;
Закарпатская область – 137;
Запорожская область – 564;
Ивано-Франковская область – 126;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 313;
Луганская область – 188;
Львовская область – 290;
Николаевская область – 1099;
Одесская область – 1011;
Полтавская область – 502;
Ровенская область – 251;
Сумская область – 251;
Тернопольская область – 156;
Харьковская область – 911;
Херсонская область – 582;
Хмельницкая область – 203;
Черкасская область – 633;
Черновицкая область – 184;
Черниговская область – 368.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.