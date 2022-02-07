Резкий спад за выходные. В Украине обнаружили более 23 тыс. COVID-больных за сутки

При этом в больницы госпитализировали 2699 человек

В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2699 человек;

летальных исходов – 115;

выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 307 437 человек;

выздоровели – 3 681 092 человек;

летальных исходов – 101 392.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1142;

Сумская область – 1024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как обезопасить себя от коронавируса?

В Украине растет количество людей, которые заболели коронавирусом. Специалисты обращают внимание, что нельзя ослаблять бдительность.

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

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вакцинироваться;

носить маску, прикрывая рот и нос;

соблюдать дистанцию 1,5 метра;

чихать и кашлять в изогнутый локоть или салфетку;

не касаться лица;

регулярно проветривать помещение, дезинфицировать поверхность;

соблюдать самоизоляцию;

мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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