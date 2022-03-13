Теракт у границ НАТО: Резников об атаке на Яворовский полигон

Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону

Резников обратился к НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на авиаудар российскими оккупантами по Международному центру миротворчества и безопасности возле Львова (Яворовский полигон). Он призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает пост главы Минобороны в Twitter.

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"Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границ ЕС-НАТО. Необходимо предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - написал он.

Отметим, что этот полигон находится в 25 км от границы с Польшей.

Потери от авианалета

Ранее в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

В результате авианалета на Бровары ранены минимум пять человек, один погиб.