Теракт у границ НАТО: Резников об атаке на Яворовский полигон

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на авиаудар российскими оккупантами по Международному центру миротворчества и безопасности возле Львова (Яворовский полигон). Он призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщает пост главы Минобороны в Twitter.
"Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границ ЕС-НАТО. Необходимо предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - написал он.
Отметим, что этот полигон находится в 25 км от границы с Польшей.
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