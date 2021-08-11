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Резников позвал войска США в Украину: в России Захарова уже закатила истерику

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
11 августа, 15:33
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В МИД РФ считают, что Запад во главе с США якобы разыгрывает украинскую карту против России
Захаровой не понравились слова Резникова. Коллаж "Сегодня"
Захаровой не понравились слова Резникова. Коллаж "Сегодня"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией предложение Киева разместить в Украине американскую систему противовоздушной обороны и военных США.

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Об этом она сказала в эфире Первого канала.

Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в США говорил, что в свете растущей российской милитаризации Крыма США должны усилить свое присутствие в Черноморском регионе, в частности – разместиться в Украине.

А вот в МИД РФ считают, что Запад во главе с США якобы разыгрывает "украинскую карту" против России.

"Это (заявление Резникова. – Ред.) является доказательством провокационной политики Украины в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор … Эти провокационные заявления направлены против нашей страны. И этот российский фактор он был, есть и, к сожалению, останется … Это очередное заявление является новым, но не первым доказательством политики Украины", – сказала Захарова.

Российская угроза

  • Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".
  • На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.
  • Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как рассказывал нам бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия может напасть на Украину в сентябре, но Путин пока ждет одного важного момента.

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В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.

Смотрите видео масштабных учений ВСУ по отражению наступления врага:

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