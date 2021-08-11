Резников позвал войска США в Украину: в России Захарова уже закатила истерику

В МИД РФ считают, что Запад во главе с США якобы разыгрывает украинскую карту против России

Захаровой не понравились слова Резникова. Коллаж "Сегодня"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией предложение Киева разместить в Украине американскую систему противовоздушной обороны и военных США.

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Об этом она сказала в эфире Первого канала.

Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в США говорил, что в свете растущей российской милитаризации Крыма США должны усилить свое присутствие в Черноморском регионе, в частности – разместиться в Украине.

А вот в МИД РФ считают, что Запад во главе с США якобы разыгрывает "украинскую карту" против России.

"Это (заявление Резникова. – Ред.) является доказательством провокационной политики Украины в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор … Эти провокационные заявления направлены против нашей страны. И этот российский фактор он был, есть и, к сожалению, останется … Это очередное заявление является новым, но не первым доказательством политики Украины", – сказала Захарова.

Российская угроза

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как рассказывал нам бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия может напасть на Украину в сентябре, но Путин пока ждет одного важного момента.

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В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.

Смотрите видео масштабных учений ВСУ по отражению наступления врага: