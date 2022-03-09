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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Резников призвал уничтожать "глушилки" и радиоразведку РФ: как выглядит техника (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 марта, 19:56
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Министр обороны заявил, что поставки российских войск существенно усложнены
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячи граждан Украины сопротивляются на временно занятых российскими оккупантами территориях.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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Цель Украины

Резников сообщил, что снабжение российских оккупационных войск топливом и боеприпасами уже существенно усложнено.

"Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней. Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Нужно уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – заявил министр.

По его словам, танки и бронетехнику врага встретит украинская армия:

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"Задачи для всех граждан, кто может, – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним. Вместе к победе! Слава Украине!".

Фото – facebook.com/reznikovoleksii.
Фото – facebook.com/reznikovoleksii.

14-й день войны в Украине

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

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Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Министерство обороны призвало не распространять никакой информации о получении пособия по защите Украины. Это нужно для того, чтобы более эффективно защищать нашу страну.

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