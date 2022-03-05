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Резников: У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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5 марта, 10:20
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Российское войско перешло на тактику испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей
Резников считает, что оккупанты сейчас сильно ослабли. Коллаж "Сегодня"
Резников считает, что оккупанты сейчас сильно ослабли. Коллаж "Сегодня"

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен. Об этом заявил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

По его словам, на сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляет бомбардировку городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной, как атомные и гидроэлектростанции.

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"Великая" армия показала подлинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей – это тактика испуганных шакалов. Но я уверенно говорю – за каждую жизнь, за каждую слезу враг ответит", – написал Резников.

Министр отметил большие проблему у врага и предложил оккупантам единственный способ избежать смерти – сдаться в плен.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получившие на экзамене 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – резюмировал он.

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Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, которых еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожены более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

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