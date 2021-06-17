Українська
$ 27,03
32,77
  1. Последние новости Украины

Результаты встречи Байдена с Путиным и Зеленский и премьер Израиля – главные новости за ночь

17 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нуланд отправляется в Брюссель поговорить с ЕС и НАТО об итогах встречи США-РФ, а Зеленский пригласил в Киев Беннета – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Нуланд поделится итогами саммита США-РФ с ЕС и НАТО

Реклама

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня обсудит в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО, прошедшие между ними саммиты, а также итоги встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский пригласил премьера Израиля в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил его с формированием правительства и назначением на должность, а также пригласил в Киев на празднование Дня независимости.

Байден о результатах встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут видны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Не пропусти!
Италия – Швейцария: видео голов и обзор разгрома на Евро-2020
Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера

Путина возмутил вопрос о политике России

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Соединенные Штаты якобы поддержали "государственный переворот" в Украине. Его возмутил вопрос о непредсказуемости внешней политики РФ.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Так выглядит обед настоящего слуги народа": депутат показал фото из столовой РадыВласть
Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклон
Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклонУкраина
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУФинансы
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)Украина
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца недели
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца неделиУкраина
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробности
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробностиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять