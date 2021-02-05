Россия начала захватывать Донбасс в 1994 году – Данилов

Начиная с 1994 года на территории Донецкой и Луганской области было захвачено все российскими наемниками.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Уже тогда, когда сводилось все на нет, Российская Федерация начинала там свою подпольную работу и в том числе якобы на украинском телевидении в Донецкой и Луганской области. Эти последствия мы имеем сегодня", – сказал Данилов.
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