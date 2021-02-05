Українська
$ 27,89
33,45
  1. Последние новости Украины

Россия начала захватывать Донбасс в 1994 году – Данилов

5 февраля, 22:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Начиная с 1994 года на территории Донецкой и Луганской области было захвачено все российскими наемниками.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В тренде
Трагедия в Запорожье: вынесут ли уроки из пожара в больнице?

"Уже тогда, когда сводилось все на нет, Российская Федерация начинала там свою подпольную работу и в том числе якобы на украинском телевидении в Донецкой и Луганской области. Эти последствия мы имеем сегодня", – сказал Данилов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пошли корову трахнем..." – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВВласть
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьФаново
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валютФинансы
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы Vodafone
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы VodafoneУкраина
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсом
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсомФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять