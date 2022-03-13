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РФ попросила Китай о военной и экономической помощи — СМИ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 23:30
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Похоже, России больше нечем воевать, а санкции продолжают уничтожать ее экономику
У Путина заканчивается оружие и деньги/Фото: коллаж: "Сегодня"
У Путина заканчивается оружие и деньги/Фото: коллаж: "Сегодня"

По-моему, Россия точно проигрывает начатую войну. Официальные лица США заявляют, что РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Об этом сообщает The New York Times.

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По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. Как рассказал чиновник, РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, поскольку у страны огромные проблемы из-за введенных против нее санкции.

Американские официальные лица отказались описать тип военной техники, которую ищет РФ для дальнейшей войны. Кроме того, они отказались обсуждать любую реакцию Китая на запросы России. В США следят, как отреагирует Китай на просьбу Российской Федерации.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 14 марта в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи. США будут пытаться повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив пойти РФ на деэскалацию.

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Кроме того, администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Джо Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.

Есть вероятность, что Пекин может довольствоваться риторической поддержкой Москвы и не желать впредь вмешиваться, предоставляя военную технику РФ. По словам Джейка Салливана, Китай "знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то задумал", но добавил, что в Китае, возможно, не были в курсе всего масштаба планов президента РФ.

"Вполне возможно, что Путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим", — отметил Салливан.

Война в Украине 13 марта

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