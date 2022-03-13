РФ попросила Китай о военной и экономической помощи — СМИ

Похоже, России больше нечем воевать, а санкции продолжают уничтожать ее экономику

У Путина заканчивается оружие и деньги/Фото: коллаж: "Сегодня"

По-моему, Россия точно проигрывает начатую войну. Официальные лица США заявляют, что РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Подробности

По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. Как рассказал чиновник, РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, поскольку у страны огромные проблемы из-за введенных против нее санкции.

Американские официальные лица отказались описать тип военной техники, которую ищет РФ для дальнейшей войны. Кроме того, они отказались обсуждать любую реакцию Китая на запросы России. В США следят, как отреагирует Китай на просьбу Российской Федерации.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 14 марта в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи. США будут пытаться повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив пойти РФ на деэскалацию.

Реклама

Кроме того, администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Джо Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.

Есть вероятность, что Пекин может довольствоваться риторической поддержкой Москвы и не желать впредь вмешиваться, предоставляя военную технику РФ. По словам Джейка Салливана, Китай "знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то задумал", но добавил, что в Китае, возможно, не были в курсе всего масштаба планов президента РФ.

"Вполне возможно, что Путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим", — отметил Салливан.

Война в Украине 13 марта

Читайте также