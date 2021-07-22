"РФ спутала ЕСПЧ с шоу на росТВ": Малюська высмеял иск против Украины

Для страны-агрессора это будет лишь дополнительная площадка для распространения своей пропаганды

Малюська посмеялся над оккупантами / Фото: Facebook

Министр юстиции Денис Малюська считает, что у России нет шансов по иску против Украины в Европейском суде по правам человека.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, для страны-агрессора это будет лишь дополнительная площадка для распространения пропаганды и обвинений в адрес Украины. Не более.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИДа, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении. В заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь – у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы – в их ворота", – написал Малюська.

Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. Однако РФ отказалась выполнять требование ЕСПЧ.

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Спустя несколько дней Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России.