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РФ ввела в Украину большинство стянутых войск, но вперед они не продвинулись – ВСУ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 01:20
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Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника – что сейчас происходит на линии фронта
Военные РФ пытаются продвинуться вглубь Украины
Военные РФ пытаются продвинуться вглубь Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска российских оккупантов продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления на Украину.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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По данным ВСУ, из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны. Морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.

Кроме того, захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который приготовили для наступательной операции в Украине. Сейчас противник пополняет запасы.

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Военные начали действовать более коварно и жестоко – используют жилые дома для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси – для ударов по критической инфраструктуре и жилым массивам наших городов.

Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Залив, оккупанты пытаются оттянуть наших защитников на указанное направление.

В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций. Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем потеряли около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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