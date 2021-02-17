Старый и новый адаптивный карантин: главные отличия

Со следующей недели правительство вводит новый карантин с делением Украины на зоны эпидемиологической опасности. Ограничения продлятся до 30 апреля.
Журналисты "Сегодня" рассказывают, что изменится по сравнению с нынешней ситуацией.
Адаптивный карантин: что изменится?
Базовый уровень карантина для всех регионов – желтый. Но по сравнению с нынешнем карантином Кабмин смягчил несколько ограничений:
- заведениям общественного питания разрешается работать на час дольше — до 24:00 вместо 23:00;
- можно проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, однако при условии заполненности помещения не больше чем на 50% (или наличия четырех квадратных метров на каждого человека, если мероприятие проходит на открытом воздухе);
- разрешено посещение образовательных учреждений группами больше чем 20 человек;
- позволено присутствие зрителей на трибунах во время командных матчей игровых видов спорта, но при условии заполненности помещения или стадиона не больше чем на 50% (с 18 февраля).
Подробнее о запретах нового адаптивного карантина, а также принципах деления регионов на зоны читайте в материале "Сегодня".
Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине
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