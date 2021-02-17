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Старый и новый адаптивный карантин: главные отличия

17 февраля, 15:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Кабмин смягчил несколько ограничений

Со следующей недели правительство вводит новый карантин с делением Украины на зоны эпидемиологической опасности. Ограничения продлятся до 30 апреля.

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Журналисты "Сегодня" рассказывают, что изменится по сравнению с нынешней ситуацией.

Адаптивный карантин: что изменится?

Базовый уровень карантина для всех регионов – желтый. Но по сравнению с нынешнем карантином Кабмин смягчил несколько ограничений:

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  • заведениям общественного питания разрешается работать на час дольше — до 24:00 вместо 23:00;
  • можно проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, однако при условии заполненности помещения не больше чем на 50% (или наличия четырех квадратных метров на каждого человека, если мероприятие проходит на открытом воздухе);
  • разрешено посещение образовательных учреждений группами больше чем 20 человек;
  • позволено присутствие зрителей на трибунах во время командных матчей игровых видов спорта, но при условии заполненности помещения или стадиона не больше чем на 50% (с 18 февраля).

Подробнее о запретах нового адаптивного карантина, а также принципах деления регионов на зоны читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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