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Ринат Ахметов о восстановлении Украины: Не пожалею ни сил, ни средств

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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10 марта, 17:11
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Украина после войны с Россией рассчитывает на возвращение и Крыма, и Донбасса
Ринат Ахметов не бросит Украину
Ринат Ахметов не бросит Украину

Владелец СКМ бизнесмен Ринат Ахметов считает военным преступлением российские бомбардировки мирных жителей в городах и селах нашей страны. При этом четко дал понять, что станет победой для Украины. Об этом он сказал в комментарии американскому изданию Forbes.

Бизнесмен поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, но отметил, что они могли бы сделать и больше для нашей страны, в частности – то, о чем "просит Украина, просит украинский народ и украинский президент".

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Отметим, что сейчас Киев всячески добивается от Запада закрыть небо над Украиной, чтобы перестали летать самолеты и ракеты оккупантов.

Россия совершает военные преступления

"То, что происходит – военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев, которым нет ни объяснений, ни оправданий", – сказал Ринат Ахметов.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода и независимость.

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"А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим", – подчеркнул бизнесмен.

Вместе восстановим Украину

Он пообещал, что после победы Украины не пожалеет ни сил, ни средств для восстановления государства, а также сейчас не намерен никуда уезжать и находится в Украине.

"Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец – в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать ее счастливой и процветающей. Со своей стороны я не пожалею на это ни сил, ни средств", – заявил Ринат Ахметов.

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Победа – это полный суверенитет Украины

По его словам, Украина рассчитывает после победы над Россией вернуть захваченные ранее оккупантами территории.

"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", – ответил бизнесмен на вопрос, что бы было победой для Украины в этой войне.

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