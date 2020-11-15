Ринат Ахметов поздравил компанию СКМ с 20-летием

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В этом году компания СКМ отмечает свое 20-летие. С праздником ее поздравил Ринат Ахметов, основатель и акционер СКМ.

"Дорогие друзья! Сегодня для всех нас по-настоящему знаменательная дата — мы отмечаем 20-летие компании СКМ. Именно 15 ноября 2000 года в Донецке наша компания начала свой путь. Но тогда, в далеком уже 2000-м году, мы не просто создали новый бизнес, тогда мы приняли самое важное решение — о том, что мы будем строить бизнес прозрачно и порядочно, профессионально и ответственно. Именно эти принципы стали нашими ориентирами, которым мы следовали все эти годы", — говорится в поздравлении.

Ахметов отметил, что за 20 лет компания столкнулась со множеством трудностей и с настоящими испытаниями.

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"Но я всегда был уверен: мы не опустим рук, не потеряем мотивацию, не уменьшим амбиций. Мы выстоим и продолжим работать!", — добавил он.

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Ахметов напомнил об успехах СКМ и о том, с чем она встречает свой юбилей:

СКМ — это крупнейший частный инвестор и налогоплательщик.

СКМ — это опора для экономики страны, это помощь и поддержка для Украины.

СКМ — это прозрачная, эффективная и ответственная компания.

Но самое главное в СКМ, по мнению Ахметова, — это люди.

"СКМ — это каждый из вас, дорогие друзья. Именно вы делаете нашу компанию сильной и устойчивой. Благодаря вашему профессионализму и вовлеченности. Благодаря тому, что компания стала для вас не просто местом работы, а чем-то большим и значимым", — считает он.

Ахметов добавил, что в будущем компанию ждет только успех.

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"Что нас ждет в будущем? Ответ однозначный и простой: мы продолжим работать, ни на шаг не отступая от наших принципов и амбиций. Мы будем меняться в соответствии с требованиями современного мира. И будем менять мир вокруг нас — строить и модернизировать, развивать и помогать. Верю, что СКМ обязательно займет свое достойное место в экономике будущего. Верю, что СКМ станет флагманом инноваций не только Украины, но и всей Восточной Европы. И я абсолютно уверен, что вместе мы будем только побеждать! Каждому из вас, дорогие друзья, в этот день я хочу сказать большое спасибо за то, что вы с СКМ — за вашу работу, ответственность, за ваше отношение к компании. И пожелать всего самого доброго вам и вашим семьям. С праздником! С юбилеем СКМ!", — подытожил он.

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