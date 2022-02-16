Ринат Ахметов сегодня будет в Мариуполе. Подробности

Предприниматель наносит визит в прифронтовой город

16 февраля, в День единения, предприниматель, учредитель и акционер компании SCM Ринат Ахметов посещает Мариуполь.

О визите ранее сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова. Мы информируем о подробностях поездки.

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15 февраля самолет с Ринатом Ахметовым на борту приземлился в Запорожье.

Что сейчас происходит в Мариуполе

На днях в прифронтовом городе прошли учения для мирного населения. На фоне информации о вероятном дальнейшем вторжении РФ на территорию Украины, инструкторы с боевым опытом обучали горожан обращаться с оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.

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"Чтобы знать, как защитить свою семью, себя. В случае нападения Российской Федерации. Важно, чтобы люди знали, как защититься. Хотя бы первые навыки стрельбы и медицины", – рассказала жительница Мариуполя.

В то же время, Мариуполь продолжает жить спокойной жизнью – в городе проходят культурные мероприятия, приезжают с гастролями артисты. Мы расспросили актера Владимира Горянского, который посетил Мариуполь 14 февраля, что происходит в городе.

"В центре города люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да, и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся", – убежден артист.

Что известно о вероятном вторжении

О планах украинских властей в случае вторжения РФ смотрите в сюжете: