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Родители и четверо детей: в Винницкой области нашли мертвой целую семью

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 12:43
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Погибших сегодня утром нашла староста села, которая зашла в их дом
В Винницкой области погибла целая семья - двое взрослых и четыре ребенка.
В Винницкой области погибла целая семья - двое взрослых и четыре ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области произошла трагедия – в доме нашли мертвыми двоих взрослых и их четырех детей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Несчастье произошло в селе Марьяновка Хмельницкого района. Погибших утром 18 ноября нашла староста села и позвонила по телефону в полицию.

Подробности

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты провели первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме.

В результате погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Еще четверо детей погибли в Хмельницкой области

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.

Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).

Огонь затушили хозяева дома еще до приезда пожарных. Известно, что маленькие дети остались дома одни без присмотра.

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