Проникновенно спела и подарила цветы ветеранам. Девочка стала звездой парада ко Дню Независимости

Одним из главных участников парада ко Дню Независимости Украины стала девочка, имя которой родители попросили сделать тайной

Неизвестная девочка стала украшением главного торжества / Коллаж "Сегодня"

Одним из главных участников парада на Крещатике к 30-летию Дня Независимости Украины стала девочка, имя которой так и осталось загадкой. Девочка участвовала в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины, подарила цветы одному из командиров и проникновенно спела песню про Украину после завершения военного марша. Имя ее диктор так и не назвал.

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Трогательный момент во время парада на Крещатике / Фото "Сегодня"

Источник "Сегодня" среди организаторов парада рассказал, что родители девочки попросили, чтобы ее не называли во время выступления.

"Они не хотят большой публичности. Она просто приняла участие в театральной постановке по приглашению творческой группы организаторов парада. Цветы вручила, по сути, всем военным – защитникам Украины. Родители ее – не политики, обычные люди, поэтому и не хотят публичности", – рассказал источник.

Родители не захотели раскрывать имя молодой певицы / Фото "Сегодня"