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Родственникам погибших украинских моряков в Турции выплатят компенсацию (видео)

18 января, 23:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пятеро спасенных украинцев готовятся к возвращению домой

Сухогруз Arvin, который затонул в турецком Бартини, пытался переждать шторм в порту, но не выдержал высоких волн.

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Погибли четверо украинских моряков и россиянин капитан судна. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, что класс корабля не мог выдержать морских волн.

"Мы все оказались за бортом. Я видел только шесть человек, возможно, другие были на другой шлюпке", – рассказал спасенный моряк.

Пятеро спасенных украинцев чувствуют себя хорошо и уже готовятся к возвращению домой.

"Украинские моряки сегодня выписали из больницы. Состояние здоровья стабильное. Посольство занимается организацией их возвращения в Украину. Сейчас прорабатывается вопрос билетов и обеспечение документами для возвращения", – рассказал представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Когда начался шторм, судно зашло укрыться от непогоды недалеко от турецкого порта Амасра. Моряки бросили якорь и ждали, пока волны улягутся. По свидетельству спасенных моряков – корабль пошел на дно за 5 минут.

Затонувший сухогруз Arvin был построен в 1975 году. Класс судна – река-море. Это позволяет преодолевать волну высотой до 3 метров. А во время шторма по сообщению турецких спасателей – волны поднялись вдвое выше.

В украинском министерстве иностранных дел сообщили новостям "Сегодня", что нашли владельцев судна и страховую компанию. Поэтому родственники погибших могут получить компенсацию.

Видео: Сегодня

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