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Роковая любовь: в Белой Церкви мужчина забил до смерти свою сожительницу

27 сентября, 17:37
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Если вину мужчины доведут, он может сесть в тюрьму на 10 лет
От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице / Коллаж "Сегодня"
От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице / Коллаж "Сегодня"

В селе Соколовка Белой Церкви мужчина избил женщину. От травм она умерла в больнице.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В полицию обратился врач больницы, в которую привезли девушку с телесными повреждениями.

Что случилось?

Накануне 34-летня жительница села Соколовка и ее 47-летний сожитель поссорились. Из-за этого мужчина дважды ударил женщину кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данному факту полицейские возбудили уголовное производство ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Теперь мужчина может лишиться воли на строк от семи до 10 лет.

Домашнее насилие

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Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

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