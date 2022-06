"Россия — это болезнь": Линкявичус жестко высказался о ракетных ударах по Киеву

С Россией нельзя идти на компромиссы, ее нужно жестко блокировать. Это стало в очередной раз понятно после ракетных ударов РФ по Киеву. Об этом написал экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. Message and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX