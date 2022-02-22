Россия эвакуирует посольство и консульства в Украине

Министерство иностранных дел России заявило о намерениях эвакуировать персонал российских загранучреждений в Украине.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – говорится в комментарии, опубликованном Telegram-каналом МИД РФ.