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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Россия готовит предлог для нападения на Украину — заявление НАТО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 11:32
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Йенс Столтенберг рассказал о признаках подготовки РФ к вторжению
Йенс Столтенберг высказался о российской угрозе
Йенс Столтенберг высказался о российской угрозе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину — об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", — заявил Столтенберг в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает Интерфакс-Украина.

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Генсек НАТО отметил, что вопреки заявлениям России об отводе войск от границы с Украиной, туда, наоборот, прибывают новые войска.

По словам Столтенберга, Россия готовится создать предлог для нападения на Украину. Тем не менее Альянс по-прежнему привержен поиску путей политического решения, подчеркнул генеральный секретарь.

"Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть за стол переговоров с нами", — сказал он.

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Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может подготовиться к вторжению в любое время, но Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

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На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.

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