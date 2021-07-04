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Россия готовит провокации во время учений Sea Breeze – когда наибольшая опасность

4 июля 2021 23:16

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

6 июля задействованные в учениях корабли выходят в открытое море – планируются стрельбы и маневры

Учения Sea Breeze-2021

Учения Sea Breeze-2021

Россияне готовятся к провокациям в Черном море – слишком оккупантов раздражают украинские учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие почти три десятка стран НАТО. Российские военные у оккупированного Крыма ежедневно проводят стрельбы и патрулируют берег.

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Об этом рассказывает корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Корабли государств НАТО пришвартованы в порту – 5000 военных из 29 стран принимают участие в учениях и слишком эти учения раздражают Россию. Об этом свидетельствуют не только официальные заявления, а Путин откровенно Sea Breeze угрозой безопасности федерации.

Украинская разведка и партнеры из НАТО еще с апреля заметили – россияне откровенно нервничают. Перебросили в подкрепление Черноморскому флоту части Балтийского и Северного флота. Вокруг Крыма роятся самолеты и корабли – патрулируют, испытывают системы противовоздушной обороны. Два десантных корабля "Орск" и "Саратов" ежедневно тренируются поражать морские и воздушные цели. И вишенка на этом торте – подписанный Путиным закон, по которому росгвардия в любой момент может блокировать Керченский пролив.

Украина официально заявила, что это грубое нарушение действующих международных конвенций. Не говоря уже о нарушении украинского суверенитета, которое продолжается с 2014 года. Об этом сегодня говорил президент Украины, побывавший на американском эсминце Ross.

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"Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", отметил Зеленский.

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Учения демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий Российской Федерации.

Сдадут ли у оккупантов нервы – станет ясно уже 6 июля. Тогда все задействованные в учениях Sea Breeze корабли выходят в открытое море – планируются стрельбы и маневры. В украинской разведке уверены – россияне готовятся к провокациям, но вне камеры военные 6-го флота США нам рассказали, что не боятся и имеют несколько планов действий противодействия российской армии.

Напомним, продолжаются масштабные военные учения за последние 20 лет Sea Breeze-2021. Они продлятся почти две недели, а проходить будут и на суше, и на море, и в воздухе.

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