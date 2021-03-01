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Россия хочет ввести "миротворцев" на Донбасс: Украина забила тревогу

1 марта, 11:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты попытаются легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев и уже предприняты первые шаги

Россия начала прощупывать почву на предмет введения на Донбасс своих "миротворцев", чтобы якобы усилить контроль над соблюдением перемирия. Для этого на передовую даже запустили российских пропагандистов.

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Об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) генерал-майор Сергей Салкуцан, передает ТКГ.

Он сообщил в ОБСЕ, что Россия попытается легитимизировать вопрос привлечения своих "миротворцев" для урегулирования конфликта.

Генерал объяснил, что сейчас РФ проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. Для этого оккупанты прощупывают реакцию Запада на возможное введение российских миротворцев, как "единственного надежного способа в урегулировании конфликта".

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Так, 27 февраля на позициях одного из подразделений "2-го армейского корпуса" боевиков были сняты сюжеты с акцентом на необходимости повышения эффективности контроля режима прекращения огня с помощью российских миротворцев. К съемкам привлекли боевиков, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих "представительства ЛНР в СЦКК".

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"Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате "Нормандской четверки", а именно в точном соблюдении этих договоренностей", – заявили в СЦКК.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины подсчитали снайперов из РФ на Донбассе.

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Россия Донбасс миротворцы СЦКК

Источник: Сегодня

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