Россия использует "ботофермы", чтобы раскачать ситуацию в Украине – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации на кануне местных выборов в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования.

"Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещены в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время обысков была изъята техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн грн.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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