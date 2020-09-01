Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины

Единственное решение, которое выполнено с саммита в Париже – прекращение огня, но оно может оказаться не бессрочным, ведь Россия подготовила для Украины очередную ловушку. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

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По словам главы ОПУ Андрея Ермака, переговоры политических советников лидеров Нормандской четверки пройдут до 10 сентября (предположительно, 4 сентября), хотя еще на прошлой неделе в беседе с "Сегодня" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что встреча запланирована на 28 августа. Если встреча советников таки состоится, затем должны пройти переговоры министров иностранных дел четырех стран. И только после этого стороны выйдут на саммит лидеров нормандской четверки в Берлине.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что даже если такая встреча и состоится, ситуация от этого кардинально не изменится, поскольку политического решения по прекращению этого конфликта на сегодняшний день нет.

"Одна из сторон конфликта мало того, что отказывается, чтобы, по крайней мере, публично признать себя стороной конфликта, так еще и отказывается от этого за закрытыми дверями, продолжая играть роль "миротворца". Ну, а, во-вторых, Россия не готова идти на перемирие. У России есть надежда завершить этот конфликт в свою пользу, достичь целей, которые были поставлены с самого начала. Поэтому не стоит так много внимания уделять этой встрече и тому, когда она состоится", – считает эксперт.

По его словам, Россия разговаривает с Украиной языком ультиматумов. Это, по мнению Алексея Мельника, ультиматумы со стороны сильного и попытки дать какие-то ответы со стороны жертвы, но ни о каком диалоге речь не идет, поскольку позиции сторон слишком неравные.

"Для тех, кто рассчитывает на мир на Донбассе после второй встречи лидеров нормандской четверки, мой совет – почитайте решение парижского саммита и потом посмотрите, что происходит сегодня. С саммита в Париже, единственное решение, которое условно выполнено – это прекращение огня. И то, я говорю, что это очередная ловушка, которую Россия поставила Украине. Дай Бог, чтобы я ошибался, но это прекращение огня не будет бессрочным. Думаю, что сейчас оно будет использовано с целью давления на Украину, в том числе с привлечением Франции и Германии, может где-то США, чтобы Украина выполнила политическую часть Минска или же российский "мирный" план по Донбассу", – подытожил Алексей Мельник.

Подробнее о новых ультиматумах Кремля читайте в статье "Обратный отсчет: возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина".

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Напомним, в интервью сайту "Сегодня" первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, когда Киев может выйти из Минска:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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