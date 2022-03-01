Россия изменила тактику — война на уничтожение

Россия наносит удары по украинским городам, чтобы напугать население и вызвать массовую панику. Это одно из ключевых проявлений новой тактики войны РФ.
Об этом на официальной страничке в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он также добавил, что цель государства-оккупанта — добиться массовых жертв и стереть историческую память с улиц украинских городов.
Это сообщение Подоляк оставил на двух языках - русском и английском.
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