Россия изменила тактику — война на уничтожение

Советник главы ОП сделал заявление для соотечественников и международного сообщества

В Офисе президента раскрыли тактику врага / Коллаж "Сегодня"

Россия наносит удары по украинским городам, чтобы напугать население и вызвать массовую панику. Это одно из ключевых проявлений новой тактики войны РФ.

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Об этом на официальной страничке в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также добавил, что цель государства-оккупанта — добиться массовых жертв и стереть историческую память с улиц украинских городов.

Твитт Михаила Подоляка / Скриншот

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Это сообщение Подоляк оставил на двух языках - русском и английском.