Россия может напасть на Украину из Крыма – глава Госпогранслужбы

На данный момент Россия выводит часть войск с полуострова, разведка следит за этим процессом, но угроза остается

Несмотря на то что Россия выводит войска из оккупированного Крыма, там все равно остается внушительная военная группировка, которая гипотетически может начать вторжение на материковую Украину.

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Об этом рассказал в интервью агентству "РБК-Украина" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он отметил, что украинская разведка следит за отводом Россией войск с полуострова, однако украинская сторона понимает, что вряд ли все они покинут Крым.

"На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма. Отвод начался. Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", – сказал Дейнеко.

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В то же время глава ГПСУ не исключает вариант вторжения РФ с Крыма на материк, поскольку нынешних сил для этого будет достаточно.

"Мы можем лишь констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ. Мы можем также кое-что видеть и кое-что слышать, но знать стратегические замыслы военно-политического руководства РФ, к сожалению, мы не можем. Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия все-таки отвела часть войск – только те, которые были дополнительно переброшены в оккупированный Крым на учения. Но на остальных участках границы войска РФ остались. Мы разбирались, почему Россия полностью не отводит войска от границ.