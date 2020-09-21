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Россия начала учения "Кавказ-2020": в СНБО Украины отреагировали

21 сентября, 19:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Алексей Данилов напомнил об ответе Украины на российские маневры

Украинские власти внимательно наблюдают за крупнейшими военными маневрами Вооруженных сил России "Кавказ-2020", которые начались ранее в этот же день.

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Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности", – цитирует его пресс-служба СНБО

Данилов напомнио, что в ответ на это 22-25 сентября в Украине пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

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Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждает, что Украина целиком готова к военным учениям России вблизи своих границ.

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По данным Министерства обороны РФ, в маневрах ожидается участие 80 тыс. человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Как уже сообщалось, российские маневры продлятся до 26 сентября. Также в них задействуют и войска Беларуси – батальонную тактическую группу механизированной бригады.

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Россия СНБО военные учения армия России Алексей Данилов Кавказ-2020

Источник: Сегодня

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