Россия нападает на украинцев через антивакцинаторов. Как это происходит

Россия всеми способами пытается убедить украинцев отказаться от вакцинации, чтобы в нашей стране ухудшилась ситуация с ковидом

Как РФ порождает антивакцинаторов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия проводит масштабную информационную спецоперацию в Украине, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации в стране. С помощью ботов и Telegram-каналов РФ распространяет фейки о прививках в Украине, в то время как своих граждан всеми способами агитирует вакцинироваться.

Такие выводы сделали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины после анализа ситуации.

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Фейкометы в Telegram

В СНБО проанализировали популярные (как они сами себя позиционируют) украинские политические Telegram-каналы, связанные с РФ.

"Они продвигают деструктивные нарративы с помощью как публикаций, так и ботов в комментариях к ним", - говорится в отчете.

В частности, речь идет о таких каналах:

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"Картель";

"Крокодил";

"Сплетница".

Каналы публикуют фейки о вакцинации. Скриншот

Среди прочего, Telergam-канал опубликовал фейк о том, якобы британские ученые заявили, что вакцинация только усугубила пандемию. Эту ложь распространили российские медиа, чтобы скрыть тяжелую ситуацию с COVID-19 на территории РФ.

Церковь и вакцинация

В СНБО подчеркнули, что верующие одной из церквей в Украине выходили на митинги против вакцинации и заявляли, что получать прививки – грех.

Митингующие принесли под здание ВР плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам", "Защитим наших детей".

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"Однако, если снова обратиться к информационным источникам, связанным с этой церковью, но направленные на аудиторию в РФ, мы увидим, что данная церковь, напротив, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не грех", - написали в отчете.

Что публикует эта же церковь для аудитории в РФ. Скриншот

Какие фейки РФ "толкает" украинцам

В СНБО отметили, что главная разница в том, что Россия призывает своих граждан, а также украинцев на оккупированных территориях делать прививку, чтобы уберечься от ковида. Однако для Украины нарратив другой – вакцинация якобы бесполезна или даже вредит организму.