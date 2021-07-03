Українська
$ 27,38
32,52
  1. Последние новости Украины

Наплевали на SOS. В ГУР Минобороны рассказали, как на самом деле РФ "помогла" украинскому судну в беде

3 июля 2021 12:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Российские корабли не приближались к украинскому судну и не хотели помочь – это информационный вброс России

В Минобороны сообщили, что "Ивановец" не приближался к украинскому кораблю. Фото: kchf.ru

В Минобороны сообщили, что "Ивановец" не приближался к украинскому кораблю. Фото: kchf.ru

По данным Главного управления разведки, корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", которое подавало украинское рыболовное судно.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", которое ночью, 3 июля, потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России", – говорится в сообщении.

Читайте также: Российские истребители "атаковали" фрегат Нидерландов в Черном море (обновлено)

Отмечается, что распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт Очакова.

Не пропусти!
Заявка сборной Украины на матч против Англии: не сыграют только трое
Сборная Украины готовится к матчу против Англии
Реклама

"При этом, названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS"", – подытожили в министерстве.

Напомним, в Черном море затонуло судно с украинским экипажем.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Чрезвычайная ситуация на территории Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Парад ко Дню Независимости на каблуках. В Сети разгорелся скандал из-за решения Минобороны
Парад ко Дню Независимости на каблуках. В Сети разгорелся скандал из-за решения МинобороныУкраина
"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по УкраинеВласть
Новый
Новый "потолок". Как выросла максимальная пенсия с 1 июляЭкономика
"Наезды" из-за коренных народов выглядят нелепо: "слуга народа" пристыдил ПутинаВласть
"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Рынок земли: как продать участок – алгоритм для продавца
Рынок земли: как продать участок – алгоритм для продавцаЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять