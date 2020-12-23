Українська
$ 28,25
34,57
  1. Последние новости Украины

Россия обвинила Маркива в убийстве и объявила в международный розыск

23 декабря, 13:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне хотят дать украинскому нацгвардейцу пожизненное

В России не только заочно арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, но и предъявили обвинения в убийстве и объявили в международный розыск.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК РФ расследует уголовное дело, в котором украинца обвиняют в "убийстве" россиянина Андрея Миронова.

По версии российского следствия, Маркив 24 мая 2014 года в районе горы Карачун близ Славянска на Донбассе якобы передал координаты для нанесения артиллерийского удара в район Авдеевки, где находились Миронов, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и французский журналист Вильям Рогуелон. Россияне утверждают, что украинец стрелял из автомата в сторону журналистов, чтобы те не могли скрыться от артобстрела.

Читайте также: МИД об "аресте" Маркива в России: Интерпол используют для политпреследования

В тренде
Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж
Реклама

"С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в СК РФ.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в убийстве журналистов на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, при том, что прокурор настаивал на 17 годах. Однако 1 октября этого года итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее, что именно так заинтересовало итальянский суд.

В результате 3 ноября суд оправдал украинца. Смотрите видео и фото, как Маркива встречали в Киеве.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия розыск обвинение СК РФ Виталий Маркив

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дожди
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дождиУкраина
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
Танцы курсанток под
Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследованиеХарьков
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять