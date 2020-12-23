Россия обвинила Маркива в убийстве и объявила в международный розыск

В России не только заочно арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, но и предъявили обвинения в убийстве и объявили в международный розыск.

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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК РФ расследует уголовное дело, в котором украинца обвиняют в "убийстве" россиянина Андрея Миронова.

По версии российского следствия, Маркив 24 мая 2014 года в районе горы Карачун близ Славянска на Донбассе якобы передал координаты для нанесения артиллерийского удара в район Авдеевки, где находились Миронов, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и французский журналист Вильям Рогуелон. Россияне утверждают, что украинец стрелял из автомата в сторону журналистов, чтобы те не могли скрыться от артобстрела.

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"С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в СК РФ.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в убийстве журналистов на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, при том, что прокурор настаивал на 17 годах. Однако 1 октября этого года итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее, что именно так заинтересовало итальянский суд.

В результате 3 ноября суд оправдал украинца. Смотрите видео и фото, как Маркива встречали в Киеве.

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