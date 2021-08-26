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Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе – Гармаш

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
26 августа, 16:59
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Гармаш отметил, что говорить о компромиссах разрешения ситуации в Донбассе возможно лишь после признания Россией себя стороной конфликта
Слева на фото - Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ. Коллаж: "Сегодня"
Слева на фото - Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ. Коллаж: "Сегодня"

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия самоустранилась от переговорного процесса.

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Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", – заявив Гармаш.

Представитель украинской делегации отметил, что когда Россия признает себя стороной конфликта на Донбассе, тогда можно будет говорить о компромиссах.

"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", – добавил он.

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Минские соглашения

  • 5 сентября 2014 года в Минске были заключены первые соглашения по Донбассу. Тогда в них участвовали представители России, Украины и ОБСЕ, а также там присутствовали главари "Л/ДНР".
  • 12 февраля 2015 года в столице Беларуси были подписаны вторые Минские соглашения, но уже на уровне лидеров государств. В переговорах приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.
  • Через несколько лет в Украине заговорили о нецелесообразности переговоров в Минске, поскольку Лукашенко основной союзник Путина и, мол, нельзя верить его мирным стремлениям. А после начала репрессий против белорусов с августа 2020 года, в Киеве считали, что Минск больше не может быть площадкой для достижения мира.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, кто заменит Кравчука в ТКГ, если он не успеет выздороветь.

Также напомним, американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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