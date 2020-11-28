Россия отклонила предложение Украины по обмену пленными – СМИ

Москва обвиняет Украину в якобы невыполнении своих обязательств по Минским договоренностям

Россия и подконтрольные ей боевики на территории оккупированного Донбасса отклонили предложение Украины обменяться удерживаемыми лицами накануне новогодних и рождественских праздников.

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Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу Трехсторонней контактной группы.

Россия обвиняет Украину в якобы невыполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Говорят, что без них "обмен невозможен".

В то же время российским пропагандистам не удалось узнать, скольких людей хотели бы обменять оккупанты.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается. Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", — сказал источник издания.

Напомним, что именно украинская сторона в ТКГ инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания, на котором должен быть рассмотрен и вопрос освобождения удерживаемых лиц.

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Также напомним, что неделей ранее Украина передала список из 11 человек для обмена пленными до конца года.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что до 24 декабря может состояться обмен от 90 до 250 человек, но точное число пока назвать сложно из-за отсутствия списка от российской стороны.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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