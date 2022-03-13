Россия отправит в Украину наемников из Сирии и Ливии: работают 14 центров вербовки

Наемники будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие

Сирийских наемников переправят в Россию самолетами. Фото: коллаж "Сегодня"

Для усиления своего военного контингента в Украине Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии, на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в воскресенье, 13 марта.

"После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазу ​​"Чкаловский" в Московской области", – говорится в сообщении.

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В Минобороны добавили, что Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого Ополчения национальной обороны и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

"Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине", – информирует ведомство.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине.

Также мы информировали, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.