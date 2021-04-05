Россия перебрасывает к границе Украины артиллерию (видео)

Россия продолжает перебрасывать к границам Украины вооружение. На этот раз группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team заметила артиллерию.
Колонну машин увидели в Ростовской области – номера были заклеены пленкой, чтобы скрыть, откуда они. Расследователи уверены: технику перебрасывают не только из частей Западного и Южного военных округов России, но и из Центрального, который не граничит с Украиной.
На прошлой неделе очевидцы сняли полеты военных вертолетов в той же Ростовской области – рыщут просто у наших границ.
Еще раньше колонна военной техники двигалась по Крымскому мосту. На аннексированный полуостров Россия переправляла свои боевые машины.
Тем временем сайт "Сегодня" разбирался, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной. Если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война".
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