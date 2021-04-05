Українська
$ 27,96
32,84
  1. Последние новости Украины

Россия перебрасывает к границе Украины артиллерию (видео)

5 апреля, 17:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время оккупанты не на шутку разошлись – вокруг Украины гудят колонны военной техники

Россия продолжает перебрасывать к границам Украины вооружение. На этот раз группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team заметила артиллерию.

Реклама

Колонну машин увидели в Ростовской области – номера были заклеены пленкой, чтобы скрыть, откуда они. Расследователи уверены: технику перебрасывают не только из частей Западного и Южного военных округов России, но и из Центрального, который не граничит с Украиной.

На прошлой неделе очевидцы сняли полеты военных вертолетов в той же Ростовской области – рыщут просто у наших границ.

В тренде
Похолодание и штормовой ветер: как изменится погода в Украине в ближайшие дни

Еще раньше колонна военной техники двигалась по Крымскому мосту. На аннексированный полуостров Россия переправляла свои боевые машины.

Видео: Сегодня

Тем временем сайт "Сегодня" разбирался, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной. Если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия граница артиллерия военная техника

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки
Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинкиФаново
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпать
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпатьУкраина
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
"Это недопустимо": у Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в КиевеВласть
Под предлогом нового фейка – спикер Госдумы РФ вздумал выгнать Украину из Совета Европы
Под предлогом нового фейка – спикер Госдумы РФ вздумал выгнать Украину из Совета ЕвропыРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять