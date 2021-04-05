Россия перебрасывает к границе Украины артиллерию (видео)

В последнее время оккупанты не на шутку разошлись – вокруг Украины гудят колонны военной техники

Россия продолжает перебрасывать к границам Украины вооружение. На этот раз группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team заметила артиллерию.

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Колонну машин увидели в Ростовской области – номера были заклеены пленкой, чтобы скрыть, откуда они. Расследователи уверены: технику перебрасывают не только из частей Западного и Южного военных округов России, но и из Центрального, который не граничит с Украиной.

На прошлой неделе очевидцы сняли полеты военных вертолетов в той же Ростовской области – рыщут просто у наших границ.

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Еще раньше колонна военной техники двигалась по Крымскому мосту. На аннексированный полуостров Россия переправляла свои боевые машины.

Видео: Сегодня

Тем временем сайт "Сегодня" разбирался, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной. Если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война".

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