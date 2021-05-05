Россия перебросила на Донбасс новые танки, САУ и "Грады": опубликовано видео

На оккупированной территории Донбасса зафиксирована новую колонну военной техники, которая зашла из России.

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Об этом Восточная Правозащитная группа сообщает на своей странице в Facebook.

Как рассказали источники правозащитников, боевая техника заходила в ночь на 5 мая из Ростовской области РФ. На опубликованных в Сети видео видны колонны танков, 122мм САУ 2С1 "Гвоздика", а также РСЗО "Град".

По данным очевидцев, техника в Луганской области прошла по маршруту Вишневое – Орехово – Антрацит – Хрустальный (Красный Луч) – Фащевка. Далее она двинулась в направлении Донецка, после чего колонна могла разделиться.

Правозащитники добавляют, что они не зафиксировали выход российской техники из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу оботводе войск от украинской границы.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" показывал новые видеосвидетельства переброски российскими военными боевой техники к границам Украины и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Также говорилось, что за прошедшие сутки, 4 мая, боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение