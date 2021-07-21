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Россия перебросила в Крым 20 тысяч солдат и технику

21 июля 2021 11:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В одном из населенных пунктов полуострова оккупанты начали строить новый военный городок для своей армии

Оккупантов в Крыму становится все больше

Оккупантов в Крыму становится все больше / Фото: Pixabay

Россия в оккупированном Крыму наращивает свою военную группировку, перебросив туда дополнительные подразделения и технику. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, это тысячи военнослужащих и больше тысячи единиц различной техники.

"Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму. Перебросила туда более 20 000 военных – якобы для ликвидации наводнений. Кроме спецподразделений отправили на полуостров почти 1400 единиц спецтехники и автомобилей", – сказала Денисова.

Омбудсмен отмечает, что, по ее информации, в Феодосии Россия начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих. А всего сейчас на полуострове постоянно находятся более 31 000 человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований страны-оккупанта.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Россия может напасть из Крыма, поскольку у нее там большие проблемы с водой.

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В то же время глава СБУ Иван Баканов называл 5 направлений, откуда может напасть Россия на Украину.

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