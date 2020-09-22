Россия перекрыла все морские подходы к Крыму – разведка

В России 21 сентября стартовали самые масштабные военные учения "Кавказ-2020", которые проходят и на суше, и в море. В связи с этим оккупанты заблокировали все морские подходы к оккупированному Крыму.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ходе активной фазы стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020" будут отрабатываться вопросы применения так называемой "коалиционной" группировки войск.

В украинской разведке отмечают, что для обеспечения проведения учений на аэродром в Таганроге (Ростовская область) с аэродрома в Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

Кроме того, завершается подготовка к проведению морской фазы учений с привлечением до четырех корабельных тактических групп. Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морских района, которые фактически блокируют подходы к Крымскому полуострову со всех морских направлений.

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Напомним, в России с 21 по 26 сентября состоятся масштабные учения "Кавказ-2020", которые в Украине (да и на Западе) уже расценили как серьезную угрозу. На них Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Россия соберет 120 тысяч солдат, сотни танков и самолетов у границ Украины.

В свою очередь Украина проведет свои уникальные учения, которые призваны стать ответом на маневры россиян. Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

Видео с учений "Кавказ-2020" в России:

Видео: Минобороны РФ

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